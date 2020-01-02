مخزون النفط الأمريكي يدخل 2020 بهبوط حاد

الخميس 2 يناير 2020

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوطا في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، وتراجع مخزون البنزين مقابل ارتفاع بنواتج التقطير.



وهبطت مخزونات الخام 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/كانون الأول إلى 436 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.2 مليون برميل.

وقال معهد البترول: "إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 1.4 مليون برميل".

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 74 ألف برميل يوميا.

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وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 776 ألف برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويتر قد توقعوا زيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل مقارنة متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بمقدار 447 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 5.97 مليون برميل يوميا.

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية للمخزونات البترولية، الخميس، متأخرة يوما بسبب عطلة العام الجديد.