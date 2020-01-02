السعودية | “العمل” و”تداول” تقيمان ورشة عمل للتعريف ببرنامج الصفوة

المناطق - الرياض

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بالتعاون مع السوق المالية السعودية “تداول”، حيث أعلنت الوزارة مؤخرًا في بيان صحفي لها عن ضم جميع الشركات المدرجة في السوق تلقائياً، وذلك تحت قائمة عملاء برنامج الصفوة، كأحد الحوافز الحكومية التي تقدم لهذه الشركات نظير تميزها المؤسسي وشفافيتها العالية وقيمتها المضافة.

وأطلقت الوزارة هذا البرنامج الذي تقدم فيه عددًا من المميزات لعملائها عن طريق تعيين مديري علاقة متخصصين لكل عميل ومسار سريع يمكن من خلاله تقديم الخدمات في وقت قياسي وذلك في حال التزام هذه الشركات بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا سعوديًا.

وقدمت خلال الورشة شرحًا عمليًا لما يمنحه البرنامج من المميزات والحوافز، إضافة إلى توضيح اشتراطات الانضمام للبرنامج، الذي يأتي ضمن جهود الوزارة في مبادرة “تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في “السوق المالية” التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل من خلال تعميق أهداف مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة.

وناقشت ورشة العمل عددًا من الأفكار والمقترحات، إضافة إلى الإجابة على جميع الأسئلة التي وجهها مسؤولي الشركات حول طبيعة الخدمات التي يقدمها البرنامج، ودور الوزارة في تحقيق مستهدفات الرؤية.