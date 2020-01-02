شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول وحدة للرعاية الممتدة في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وحدة الرعاية الممتدة في ولادة الدمام، وتهدف الوحدة لتحسين وتطوير الرعاية الطبية والتمريضية للمرضى، بحسب حالاتهم الصحية، وذلك حرصًا على تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الصحية في التجمّع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وتوفير الأفضل للمرضى.

حضر حفل التدشين المدير التنفيذي لمستشفى الولادة د. عبدالوهاب الجباري، والمدير التنفيذي للمستشفى التخصصي د. منصور توفيق، ومدير مركز الأورام د. هاني الهاشمي.

وأكدت مسؤولة مسار الرعاية التلطيفية في نموذج الرعاية الصحية د. منى الشهابي أن الوحدة هي الأولى في المنطقة، وتشتمل على ١٠ غرف خاصة تحقق الخصوصية والراحة، كما تحتضن واحةً ذات طابع بيتي مريح للمرضى وذويهم، وبيّنت الشهابي أن الوحدة يُشرف على تشغيلها وتدريب الكوادر فريق طبي متكامل من أجل تقديم رعاية صحية شاملة للمرضى، أثناء وجودهم في الوحدة من ناحية جسدية ونفسية واجتماعية وروحانية.