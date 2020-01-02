شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التشوه البصري يستدعي استنفارا 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

كشف أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أنه تم تكليفه شخصيا بمتابعة ملف تحسين المشهد الحضري؛ نظرا لأهميته وانعكاسه على منظومة العمل البلدي وتطوره، موضحا أن العمل يتطلب توظيف جميع الطاقات البشرية والإمكانات المادية المتوفرة بكل إدارة وبلدية؛ لتحقيق الأهداف ومعالجة التشوه في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، متمنيا من الجميع التفاعل وتسخير كافة الإمكانيات والجهود لتحقيق التطلعات المرجوة.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس ورشة عمل تحسين المشهد الحضري، والتي تعقدها الأمانة بأحد فنادق الدمام، وبمشاركة وكالة التعمير والمشاريع ووكالة الخدمات وإدارة المبادرات.

وأوضح م. الجبير أن ورشة العمل تهدف للخروج برؤية واضحة لتعزيز وتطوير وتحسين المشهد الحضري، الذي تطمح له الأمانة. مشيرا إلى أن انعقاد الورشة جاء بهدف السعي نحو وضع رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوه البصري ورفع مستوى المشهد الحضري، مؤكدا أن الأمانة تعمل على إعداد حوكمة التشوه البصري لتوضيح دور ومسؤولية جميع الوكالات والإدارات والبلديات، إضافة إلى أنه يتم حاليا وضع خطة ومنهجية العمل لتحسين المشهد الحضري. والتي ستتضمن تعريف عناصر التشوه البصري وتحديد الأولويات.

وقدم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا عرضا تضمن الأعمال التي قامت بها إدارات صيانة الطرق والمرافق البلدية والإنارة والأمطار وتمديد الخدمات.