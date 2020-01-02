شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» يدعو طلابه لاستثمار الإجازة في برامج هادفة والان نبدء بالتفاصيل

هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أبناءه وبناته الطلاب والطالبات الذين اجتازوا اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام للمرحلة الابتدائية، إلى جانب طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية، والذين سجلوا لهم بصمة إنجاز وتميز على خارطة المتفوقين والناجحين، يأتي ذلك نتيجة لثمرة الجهود التي بذلوها ومعلموهم وأولياء أمورهم واستمرت على مدى فصل دراسي كامل، متمنياً في ذات الوقت لأبنائه الطلبة قضاء إجازة سعيدة تفيض خيراً وبركة واستغلالها بكل ما هو مفيد خصوصاً من خلال استثمار البرامج الهادفة التي تقدمها أندية الأحياء، ليعودوا بعدها بكل همة ونشاط ودافعية للتحصيل العلمي على مقاعد الدراسة.

كما تقدم د. الشلعان، بمناسبة انتهاء الاختبارات التي خاضها قرابة 430 ألف طالب وطالبة في المنطقة بالشكر الجزيل لجميع زملائه في الميدان التعليمي على الجهود التي بذلوها في سبيل تهيئة أجواء الاختبارات الصحية لأبنائهم الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى ما قاموا به من ابتكار بعض السبل لإبعاد الطلبة عن أجواء رهبة الاختبارات، وكذلك استعداداتهم التي تمخض عنها رصد درجات الاختبارات أولاً بأول.

وثمن د. الشلعان، الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء الإدارة من مختلف القطاعات الحكومية، والذين يدعمون التعليم بتوجهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة حثيثة من قبل وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائبه، والذي ينعكس في نهاية المطاف إيجاباً على خارطة المنظومة التعليمية ويجني ثمار محصلتها أبناؤنا الطلاب والطالبات، وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة -وفقها االله- لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم.