«التعليم» يدعو طلابه لاستثمار الإجازة في برامج هادفة

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كما تقدم د. الشلعان، بمناسبة انتهاء الاختبارات التي خاضها قرابة 430 ألف طالب وطالبة في المنطقة بالشكر الجزيل لجميع زملائه في الميدان التعليمي على الجهود التي بذلوها في سبيل تهيئة أجواء الاختبارات الصحية لأبنائهم الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى ما قاموا به من ابتكار بعض السبل لإبعاد الطلبة عن أجواء رهبة الاختبارات، وكذلك استعداداتهم التي تمخض عنها رصد درجات الاختبارات أولاً بأول.
وثمن د. الشلعان، الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء الإدارة من مختلف القطاعات الحكومية، والذين يدعمون التعليم بتوجهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة حثيثة من قبل وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائبه، والذي ينعكس في نهاية المطاف إيجاباً على خارطة المنظومة التعليمية ويجني ثمار محصلتها أبناؤنا الطلاب والطالبات، وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة -وفقها االله- لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم.
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