شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه منظمي المهرجانات بالاستفادة من طاقات الشباب والحرفيين والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، النسخة التاسعة عشرة من مهرجان ربيع النعيرية، بحضور محافظ النعيرية إبراهيم الخريف، واللجنة المنظمة.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع السياحة من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، مبينا سموه أن توافد السياح من دول الخليج ومن دول العالم يحتم على القائمين على المهرجانات والفعاليات الحرص على أن تكون جاذبة لهم، وتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، ويراعى فيها الاستدامة والاستمرارية، موضحا سموه أهمية إشراك الشباب والاستفادة من طاقاتهم وإبداعهم في الفعاليات المختلفة، وإتاحة المجال لهم للتعرف على الماضي الذي عاشه الآباء والأجداد، واستشعار المعاناة التي تكبدوها لمواجهة أعباء الحياة المختلفة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الحرفيين ومشاركتهم في هذه الفعاليات، وتقديم تعريف عن هذه الحرف والمهن، متمنيا سموه للمهرجان والقائمين عليه التوفيق والإعانة.

من جهته ثمن محافظ النعيرية إبراهيم الخريف تفضل سموه بتدشين نسخة هذا العام من المهرجان، مؤكدا أن المهرجان في هذا العام سيشهد فعاليات متنوعة، ومن المتوقع أن يجذب زوارا من دول الخليج، ويساهم في التعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للمنطقة والمملكة.