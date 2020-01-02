شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات لتوفير فرص وظيفية في 9 شركات لأبناء أسر جمعية البر والان نبدء بالتفاصيل

وقعت 9 شركات وطنية من شركات ومؤسسات المنطقة الشرقية مساء أمس الأول اتفاقيات تنموية لتوظيف أبناء الأسر المستفيدة من مساعدات جمعية البر بالمنطقة الشرقية، ضمن برنامج «مكن» الذي يتم بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، وذلك بمقر جمعية البر الرئيس بالدمام.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان: إن هذه الاتفاقيات ستوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء أسر الجمعية في عدة مجالات، حيث سيتم وفقا لهذه الاتفاقيات التنموية تدريب المستفيدين تدريبا منتهيا بالتوظيف، وتم الاتفاق على تدريب وتوظيف 150 مستفيدا، منهم 80 متدربا في مجال المبيعات من بينهم 64 فتاة و16 شابا و30 متدربا في مجال السكرتارية، منهم 20 فتاة و10 شباب و40 متدربا في مجال الحراسات الأمنية، منهم 28 شابا و12 فتاة.

وأوضح العفيصان أن الجمعية كرمت خلال توقيع الاتفاقيات 8 شركات تعد الأكثر والأقوى في إحداث الأثر التنموي لمستفيدي الجمعية، من أصل 32 شركة ساهمت في توظيف أسر الجمعية ودعمت توجهها التنموي. وأكد أن الجمعية حرصت على توظيف أبناء هذه الأسر لترفع عنهم الأعباء المادية التي تواجهها، من خلال توفير الوظائف المناسبة لأبنائهم بالشراكة مع الشركات الوظيفية التي تسعى لتدريبهم وتأهيلهم على العمل، ومن ثم توظيفهم لتوفير دخل مادي لهم يسد حاجتهم عن طلب المساعدات المادية والعينية.

وقال: إن الجمعية تحتفل اليوم وتكرم 50 من أبناء هذه الأسر ممن استمروا في وظائفهم، ونجحوا في التوقف عن تلقي المساعدة من الجمعية، موضحا أن عدد الأسر الذين تم توفير فرص العمل لهم منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ 615 أسرة، أما الذين تم توظيفهم من خلال الجمعية خلال عام 2019 المنصرم فقد بلغ عددهم 227 مستفيدا، منهم 123 شابا و104 فتيات تم توظيفهم بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية.

من جانبها قالت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابتسام الحميزي، خلال الحفل: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفخر بتجربة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، التي تسعى لتبني الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة قائلة: إن الجمعية تؤدي رسالة إنسانية ووطنية في تمكين القدرات المجتمعية، ومساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديا.