شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل في شريان يربط القطيف بطريق الدمام - الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف، العمل فعلياً في إنشاء أحد الطرق الشريانية الجديدة، التي تربط محافظة القطيف بطريق «الجبيل – الدمام» السريع.

وأعلنت البلدية عن بدء العمل في إنشاء طريق شمال الناصرة، والممتد من دوار كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع «الجبيل – الدمام» على امتداد نحو أربعة كيلومترات وبعرض 40 مترًا. وذلك بعد الانتهاء من إجراءات نزع ملكية 39 عقارًا واقعة في شمال الناصرة بمحافظة القطيف.

ووقف رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أمس الأول يرافقه نائب الرئيس م. ناصر آل ظفر وعدد من مسؤولي البلدية ميدانيا على أعمال الشارع. موجها بضرورة مراعاة الإنجاز خلال المدد المتفق عليها وجودة المنتج النهائي.

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وقال م. محمد الحسيني: إن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة. مشيرا إلى أنه سيتم العمل في طريق الرياض الذي يبدأ من بلدة سنابس في تاروت وربطه بطريق الظهران الجبيل السريع، لتكتمل بذلك الطرق الشريانية الثلاثة التي تسهل الحركة المرورية في المحافظة.

وبين أن العمل في الطريق الجديد يأتي بعد أشهر قليلة من بدء العمل في طريق شرياني آخر، هو طريق سلمان الفارسي الذي يربط القطيف بطريق الظهران الجبيل السريع على امتداد دوار كورنيش القطيف «جنوب المجيدية - عنك - أم الحمام – الجش».

وأضاف: إن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، وصيانة كامل شوارع مدينة القطيف وتوابعها، معتبرا ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.