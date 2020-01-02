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500 متطوع يجملون المدينة المنورة

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دشّن رئيس جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري، أمس، في حديقة الملك فهد بالحي التراثي، وبالتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التنمية المجتمعية وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية «مبادرة مدينتي أجمل».

وأوضح الدكتور البشاوري المشرف على المبادرة أن المبادرة يشارك فيها أكثر من 500 متطوع ومتطوعة يحملون الخير في أعمالهم لمدينتهم، وتهدف إلى إظهار الروح الشبابية في العمل التطوعي للمحافظة على جمال المدينة المنورة.

وبيّن أن المبادرة تشمل نظافة الميادين المختلفة والعناية بالمساجد وزراعة الأشجار، ودهان الجداريات والصيانة، وردم الحفريات في بعض المواقع.

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