شكرا لقرائتكم خبر عن 500 متطوع يجملون المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدكتور البشاوري المشرف على المبادرة أن المبادرة يشارك فيها أكثر من 500 متطوع ومتطوعة يحملون الخير في أعمالهم لمدينتهم، وتهدف إلى إظهار الروح الشبابية في العمل التطوعي للمحافظة على جمال المدينة المنورة.
وبيّن أن المبادرة تشمل نظافة الميادين المختلفة والعناية بالمساجد وزراعة الأشجار، ودهان الجداريات والصيانة، وردم الحفريات في بعض المواقع.
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