شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية للأطفال المعاد تأهيلهم في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، رحلة ترفيهية وتعليمية إلى المواقع التاريخية والسياحية في محافظة مأرب، لأطفال الدورة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة في مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

وتعرف الأطفال في رحلتهم على مواقع تاريخية متنوعة، إضافة إلى المواقع السياحية والزراعية التي تمتاز بها المحافظة. وأبدوا استمتاعهم وفق البرنامج المعد لهم من قبل المختصين والذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة، إضافة إلى الاستفادة العلمية التي أعطيت لهم عن أهمية الأماكن التاريخية والسياحية التي زاروها. وتأتي الرحلة ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال والتي تهدف إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة. وينفذ المركز مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن منذ أغسطس 2017 ونجح في إعادة تأهيل 425 طفلا وإعادتهم إلى مدارسهم.