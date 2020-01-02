شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة التحالف: وصول 6 أسرى إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل
استقبلت قاعدة الملك سلمان الجوية ستة من الأسرى السعوديين لدى وصولهم إلى أرض الوطن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، إنه وعند الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة، أمس، وصل الأسرى الستة إلى القاعدة، وكان في استقبالهم صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.
وأشار العقيد المالكي إلى تثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.
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