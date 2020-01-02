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بحث مساعدات مركز الملك سلمان لجيبوتي

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ناقش المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية د. عبدالله الربيعة، مع وزير الصحة في جمهورية جيبوتي د. جامع عكي ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في جيبوتي والبرامج الإنسانية التي ينفذها دعمًا لوزارة الصحة الجيبوتية، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.

كما ناقش الطرفان في مقر المركز بالرياض، بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني وإمكانية التعاون بما يخدم هذا الخصوص. وقدم وزير الصحة الجيبوتي عقب اللقاء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من خلال المركز من دعم مشكور لجمهورية جيبوتي، وتحديداً في القطاع الصحي.

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