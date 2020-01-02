شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مساعدات مركز الملك سلمان لجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
كما ناقش الطرفان في مقر المركز بالرياض، بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني وإمكانية التعاون بما يخدم هذا الخصوص. وقدم وزير الصحة الجيبوتي عقب اللقاء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من خلال المركز من دعم مشكور لجمهورية جيبوتي، وتحديداً في القطاع الصحي.
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