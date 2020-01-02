شكرا لقرائتكم خبر عن منصة ينبع الرقمية تفوز بجائزة الأيسيسكو والان نبدء بالتفاصيل

حقق مشروع «منصة ينبع الرقمية لمركز مصادر التعلم في محافظة ينبع»، جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها الثانية لسنة 2019. وأوضحت المشرفة العامة على المنصة أمينة مركز مصادر التعلم بمتوسطة وثانوية التحلية بينبع هيفاء الحربي، أن المنصة هي منصة إلكترونية مفتوحة يتمّ من خلالها تقديم خدمات تربوية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتنمّي مهارات البحث والاستكشاف والتفاعل الإيجابي مع التطورات المعرفية والتقنية والتعامل الرشيد والمأمون مع الوسائط الرقمية والإنترنت، عبر نشر محتوى تعليمي رقمي بشكل مفتوح. وأضافت إن فوز المنصة جاء تقديرًا للجهد المبذول في إعدادها وتصميمها وإخراجها الفني، حيث تضمنت أكثر من 50 موردًا لمضامين تربوية وتعليمية مُجدية للأطر التربوية والطلاب، بما يتيح لهم التعامل معها، والاستفادة من موادها المفتوحة، والتي شارك فيها عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة.

وأشارت الحربي إلى أنه سيتم تسلّم الجائزة خلال افتتاح الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو المزمع عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري.