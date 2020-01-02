شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجوف الشبابي الشتوي ينطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق السبت المقبل فعاليات مهرجان الجوف الشبابي الشتوي في منتزه شمال قارا بمدينة سكاكا، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة. وبيّن مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح المريح أن الهيئة تحرص على إقامة هذه الفعاليات باستمرار، وسيقام المهرجان الشبابي الشتوي في منتزه قارا الشمالي، وسيحتوي على عدد من الفعاليات مثل الفرق الاستعراضية وعروض الإثارة وألعاب التحدي، ومسرح الفعاليات والمرسم الحر، والرسم الجداري، ومسابقات للبلوت والبلايستيشن وأفضل جلسة برية، ونصب السيارات والفنون الشعبية مثل الدحة والسامري، وفعاليات بيت الشعر الجوفي الذي يحتوي على فقرات شيقة مثل حزة قصيد، وحلقات حوار شبابية عن صناعة المبادرات يديرها مجلس شباب الجوف، وحوارات رياضية شبابية.

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