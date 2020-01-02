شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق المتطلبات التنموية لـ 3 مراكز بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه لاحتياجات عدد من المواطنين، والمطالب التي تهمّ أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية، مؤكدًا للمواطنين دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهاتهم السديدة على مواصلة العمل بما يحقق الصالح العام في ظل طموحات القيادة الحكيمة - أيّدها الله - وتطلعاتها.
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