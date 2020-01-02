شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف زهرة و12 حديقة تزين قرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

زرعت بلدية محافظة قرية العليا، 10 آلاف زهرة وشجرة موسمية، وتم تهيئة 12 حديقة عامة وساحة بلدية، إلى جانب صيانة 3 ملاعب رياضية، وتهيئتها لشباب المحافظة؛ لممارسة الألعاب الرياضية خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، والتي ستنطلق، اليوم الخميس، وتستمر لمدة 15 يومًا.

وعملت البلدية على تجهيز وصيانة الحدائق والساحات بمحتوياتها، من ألعاب أطفال، وقصّ المسطحات الخضراء، وصيانة شبكات الري وزراعة أشجار موسمية، وإصلاح وصبغ البردورات والأرصفة، وشملت زراعة الزهور الموسمية الجزر الوسطية بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وعملت البلدية على صيانة الملاعب الرياضية؛ لاستقبال الزوار والشباب، وحثهم على الرياضة، وأهميتها، في حين تمت تهيئة وصيانة عدد 2 نافورة عادية، لإبراز الشكل الجمالي.