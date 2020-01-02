شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات للمحافظة على واحة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت اللجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء، خلال اجتماعها الأول بمقر المؤسسة العامة للري، برئاسة وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، وبحضور رؤساء الجهات الحكومية المعنية، المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عددًا من التنظيمات التي تستهدف حماية البيئة، والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.

وأكدت مصادر لـ«اليوم» أن اللجنة وضعت ضمن أجندتها، المحافظة على الرقعة الزراعية من التعديات، والعمل على استدامة الواحة عبر عددٍ من البرامج الداعمة، إضافة إلى تنظيمات في الحد من وجود المناشط التجارية غير المرخصة داخل النطاق الزراعي، من المطاعم والمقاهي والورش، وسكن العمال، وإيقاف التصرفات السلبية على الواحة.

يُذكر أن هذه اللجنة شُكّلت بموافقة صاحب السمو محافظ الأحساء؛ تعزيزًا ومساندة للجنة الميدانية للمحافظة على الواحة الزراعية وحمايتها من التعديات.