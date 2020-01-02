شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات للمحافظة على واحة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت مصادر لـ«اليوم» أن اللجنة وضعت ضمن أجندتها، المحافظة على الرقعة الزراعية من التعديات، والعمل على استدامة الواحة عبر عددٍ من البرامج الداعمة، إضافة إلى تنظيمات في الحد من وجود المناشط التجارية غير المرخصة داخل النطاق الزراعي، من المطاعم والمقاهي والورش، وسكن العمال، وإيقاف التصرفات السلبية على الواحة.
يُذكر أن هذه اللجنة شُكّلت بموافقة صاحب السمو محافظ الأحساء؛ تعزيزًا ومساندة للجنة الميدانية للمحافظة على الواحة الزراعية وحمايتها من التعديات.
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