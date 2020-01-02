اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المملكة

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقام اليوم الخميس صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة؛ اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة على النحو التالي:

– منطقة مكة المكرمة: الساعة 7:20 صباحًا.

– منطقة المدينة المنورة: الساعة 7:20 صباحًا.

– منطقة الرياض: الساعة 6:58 صباحًا.

– منطقة بريدة: الساعة 7:10 صباحًا.

– منطقة حائل: الساعة 7:24 صباحًا.

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– منطقة تبوك: الساعة 7:41 صباحًا.

– منطقة أبها: الساعة 6:50 صباحًا.

– منطقة الدمام: الساعة 6:47 صباحًا.

– منطقة الباحة: الساعة 7:08 صباحًا.

– منطقة نجران: الساعة 6:53 صباحًا.

– منطقة جازان: الساعة 6:59 صباحًا.

– منطقة عرعر: الساعة 7:35 صباحًا.

– منطقة الجوف: الساعة 7:35 صباحًا.

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