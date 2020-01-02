شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يعلن إفلاسه لأول مرة ورهنه أرضًا بعد تعرضه لخسارة كبيرة.. وهذا الأمير يتدخل لإنقاذه بهذا المبلغ!(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى الأمير الوليد بن طلال قصة نجاح شركة المملكة القابضة ، في حضور عددًا من أفراد أسرته ومرافقيه لمقر الشركة الأول ، وذلك خلال إحياء ذكري تأسيسها الأربعون والتي انطلقت في 1/1/1980 م .

وعرض الوليد، خلال مقطع فيديو نشره على موقع التغريدات الشهير “تويتر” محتويات أول مقر للشركة ، كـ “أول هاتف وآلة طباعة بمكتبه منذ أن تم تأسيسه منذ أربعون عاماً ، وأول موظف عمل معه ، وترخيصًا سابق للشركة باسم “مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات”، مشيرًا إلى أن رأس مالها كان 30 ألف دولار بما يعادل 110 ألف ريال سعودي، أعطاها له والده الأمير الراحل .

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الوليد بن طلال يعلن إفلاسه لأول مرة ورهنه أرضًا بعد تعرضه لخسارة كبيرة.. وهذا الأمير يتدخل لإنقاذه بهذا المبلغ!(فيديو)



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إفلاس

وأوضح أنه تعرض للإفلاس بعد 6 أشهر من تأسيس الشركة، وأعطاه والده عشرة أضعاف المبلغ، أي 300 ألف دولار، بما يعادل 1.1 مليون ريال، وبدأت المؤسسة في التوسع وشراء الأراضي، إلا أنها أفلست مرة آخري بعد مرور عام، فأعطاه والده أرض لبناء بيت أو رهنها قائلًا له “هذا حقك” .

وتابع الوليد رواية قصته قائلًا : “وبالفعل رهنت الأرض مع سيتي بنك على ما أتذكر واستلمت بالفعل من البنك القرض.”

ووصف موظفي شركة المملكة ، الوليد بن طلال بأسطورة العمل، وطالبوا بتدريس نجاحاته في جامعات المملكة.