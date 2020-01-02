شاهد .. “محمود الخطيب” رئيس الأهلي المصري يؤدي مناسك العمرة على ”كرسي متحرك“ !

أدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، مناسك العمرة، حيث انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس النادي الأحمر في الحرم المكي.
والتقط عدد من المعتمرين صورا تذكارية مع محمود الخطيب، وهم بملابس الإحرام. وظهر الخطيب في بعض الصور وهو يجلس على كرسي متحرك بسبب مرضه ووجود مشاكل في العمود الفقري. يذكر أن محمود الخطيب يؤدي مناسك العمرة بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه .
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