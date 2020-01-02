تلقت زوجة مصرية صدمة بعد إلقاء القبض عليها من قبل قوات الشرطة بتهمة نشر صورها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لتبادل الزوجات. ووجهت النيابة العامة تهم مخلة بالشرف، بعد نشر صورها عارية على صفحة مخلة للأداب بالفيسبوك، فأصيبت الزوجة بحاله بكاء هستيرى من هول الصدمة.
وأكدت الزوجة أنها بريئة، لكن كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل كانت في انتظارها فزوجها عامل الموبيليا قام بنشر صورها علي للتبادل الزوجات دون علمها. وقالت الزوجة أنها ضحيه لتصرفات زوجها الذى تخلي عن رجولته وقام بتصويرها دون علمها ونشرها ، على الفور قامت الشرطة بضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الصور التى ينشرها هى لزوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة مصرية تتفاجأ بنشر صورها عارية على صفحة لـ”تبادل الزوجات”.. وصدمة بشأن الجاني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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