أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، نشرة لتوقعات الطقس في مناطق المملكة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة.
وتوقّعت الهيئة وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق؛ مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية يومي الجمعة والسبت، ومتوسطة على مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير وجازان يومي السبت والأحد. كما لم تستبعد “الأرصاد” تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك، وتشمل “اللوز، وعلقان، والظهر”، وعلى أجزاء من محافظتي طريف والقريات مساء يوم الجمعة وصباح يوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” تكشف عن تساقط أمطار وثلوج لمدة 3 أيام .. وتوضح المناطق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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