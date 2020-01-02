التويجري يدشن مشاريع ومبادرات تطويرية بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري خدمة العناية المركزة عن بعد، من خلال الروبوت المتحرك في مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الخرج، وذلك خلال زيارته التفقدية للمستشفى، يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة، وكان في استقبالهم مدير المستشفى الأخصائي عايض العصيمي، ومديري الإدارات والأقسام بالمستشفى. وشاهد التويجري خلال الزيارة عرضا تعريفيا عن المستشفى، والإنجازات التطويرية التي تحققت في المراحل التشغيلية الأولى. وشملت المشاريع والمبادرات التطويرية التي تم إطلاقها مشروع العناية المركزة عن بعد من خلال الروبوت المتحرك، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والذي يهدف إلى توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في أقسام العناية المركزة، وتوفير رعاية طبية عالية الجودة للمرضى، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية لتوفير الرعاية المتخصصة لأكبر عدد ممكن من مرضى العناية المركزة. ويمثل مشروع العناية المركزة عن بعد قفزة نوعية في مجال رعاية الحالات الحرجة في أقسام العناية المركزة. كما دشن التويجري مركز أمراض الدم الذي يضم عيادة الأنيميا المنجلية، وأول عيادة شاملة لأمراض الدم للمرأة، وعيادة اليوم الواحد للأنيميا المنجلية، والفحص قبل الزواج لأمراض الدم، والرعاية النهارية لنقل وتغيير الدم، والعيادة الإلكترونية لأمراض الدم، وعيادة الاستشارات العائلية لأمراض الدم الوراثية والمكتسبة، والفحص الشامل والتشخيص المبكر لأمراض الدم بفحص المواليد. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري أن المشاريع التي تم إطلاقها تعد استكمالاً لعدد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها «صحة الرياض» في المرافق التابعة لها، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات «صحة الرياض». من جانبه أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطه تطويرية طموحة أعدتها «صحة الرياض» لتطوير مستشفياتها، وفي إطار الجهود الحثيثة لاستمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة في المرافق التابعة لها، وتلبية لمتطلبات المستفيدين من خدماتها، والاستخدام الأمثل للموارد. ولفت إلى أن «صحة الرياض» تعمل ضمن منظومة الصحة عبر برنامج «أداء الصحة» لرفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات. من جانبه قال مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الأخصائي عايض العصيمي أن المستشفى يعمل على تطوير خدماته الصحية بشكل مستمر، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجالات طب الأطفال، وطب النساء والولادة، واعتماد أفضل ممارسات الرعاية الصحية الوطنية والعالمية في مجال رعاية المرضى والجودة والسلامة والتقنيات وخدمة المرضى. حضر التدشين مدير برنامج وازن في وزارة الصحة الدكتور عصام الغامدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر بن محمد الحقباني.



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