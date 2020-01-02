افتتاح مهرجان أندية الحي بتعليم نجران

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، مهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين وذلك على مسرح النافورة التفاعلية بحي الفهد بحضور أمين أمانة منطقة نجران المهندس حمد آل عيبان ومشاركة 11 ناديا من أندية الأحياء الترفيهية التعليمية. وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم نجران عبده عطيف، أن مهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين الذي يستمر لمدة يومان يقدم العديد من الفعاليات والمسابقات والبرامج والهدايا ويستهدف كافة شرائح المجتمع بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية ممثلة في أمانة المنطقة ومستشفي الأطفال والولادة والإدارة العامة للأحوال المدنية وهيئة الهلال الأحمر والنادي الأدبي بنجران مشيرا إلى أن المهرجان يهدف التعريف بأندية الحي الترفيهية التعليمية ومد جسور التواصل مع المجتمع وماذا تقدم هذه الأندية من تنمية للميول والمهارات والاتجاهات سعيا لترسيخ رؤية 2030 ونشر قيم جودة الحياة.



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