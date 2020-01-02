3 تأشيرات تتيح لحاملها دخول المملكة دون النظر لجنسيته

حددت هيئة الطيران المدني أمس تأشيرات معينة يمكن لحاملها دخول المملكة فورا بغض النظر عن جنسيته. وأصدرت الهيئة تعميما يشدد على الناقلات الجوية الوطنية بالالتزام بقرار السماح بدخول المملكة لحاملي تأشيرات «الشنجن» تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربي، وحاملي تأشيرة المملكة المتحدة، وحاملي التأشيرة الأميركية، وذلك دون تحديد جنسية بعينها. وأضافت الهيئة أن القرار يسري على جميع الجنسيات دون استثناء لجميع حاملي التأشيرة السياحية والتجارية للدول المذكورة، بشرطين أن تكون التأشيرة صالحة للاستخدام وقت الوصول لأي من منافذ الدخول للمملكة، ومستمرة بعد انتهاء مدة زيارة المملكة، والشرط الثاني أن يكون قد ختم الجواز بتأشيرة الدخول ولو لمرة واحدة من الدولة المانحة للتأشيرة. وشددت الهيئة على مراجعة الناقلات للشروط السابقة، وعند التزام الراغب في زيارة المملكة بهذه الشروط يسمح له بالسفر والحصول على تأشيرة دخول المملكة فور وصوله.



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