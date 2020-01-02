أشار رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية في إمارة المنطقة الشرقية، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، إلى بدء المشروع في عمليات المسح الميداني التي انطلقت أول من أمس وتستمر لمدة شهر، في رصد نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها إدارتا «الطرق والبلديات» بالمنطقة وبحث سبل تطويرهما، وأضاف يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات أمير الشرقية رئيس المشروع الأمير سعود بن نايف، ونائبه نائب المشروع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان في إطار الخدمات التي يسعى إلى تقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية في المنطقة، من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رضا المستفيدين يبدأ المسح الميداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.