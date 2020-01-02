محافظ خميس مشيط يزور مركزي يعرى والصفية

بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بزيارة تفقدية لمركزي يعرى والصفية، يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، ومدير فرع وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس علي الشهراني، ومدير الشرطة المكلف العقيد عامر دماك، ومدير مرور المحافظة المكلف المقدم فلاح القحطاني، وكان في استقباله رئيس مركز الصفية علي أبو رقطة، ورئيس مركز يعرى المكلف فهد بن عسعوس، حيث قام باستقبال المواطنين ومناقشتهم وأخذ مقترحاتهم بحضور رئيس المركز ومدير مخفر الشرطة، بعد ذلك تم الوقوف على متطلبات الأهالي، عقب ذلك قام بزيارة تفقدية لمخفر شرطة الصفية، حيث اطلع على سير العمل وآليته ومناقشة احتياجات المخفر، ثم توجه إلى شارع محطة التحلية برغوة وزيارة شرق وغرب رغوة، ثم قام بالوقوف على البلدية ومسلخ البلدية وطريق خزان التحلية والطريق الرابط بين الطريق العام المضة - يعرى بطريق طريب - الحفائر - تندحة.

واجتمع ابن مشيط بمشايخ ونواب القبائل، حيث شكرهم على جهودهم المبذولة، وطلب منهم مضاعفة الجهود والقرب من القبائل وحل مشاكلها، وتمت مناقشة المشاريع المتعثرة ووضع الحلول العاجلة مع الدوائر ذات الاختصاص لسرعة إنجازها لخدمة أهالي المركز.