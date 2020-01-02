استعدادات مبكرة لتلافي نقص مقررات الفصل الثاني في المدارس

تحركت إدارات التعليم مبكرا لتلافي حدوث نقص في المقررات الدراسية للفصل الثاني للعام الدراسي 1440/ 1441، حيث وجهت الإدارات المدارس التابعة لها بضرورة حصر حاجتها من مقررات الفصل الثاني ومراجعة إدارات التجهيزات، وذلك لتلافي وجود عجز في المقررات الدراسية لأي سبب طارئ، والحرص على تسليم كل طالب وطالبة ومعلم ومعلمة حقيبة المقررات الخاصة به.

التجهيزات المدرسية

وجهت إدارات التعليم في المناطق جميع المدارس التابعة لها بمراجعة إدارات التجهيزات المدرسية لتسديد العجز إن وجد من خلال تعبئة نماذج حصر العجز من المقررات الدراسية حسب المرحلة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) لجميع أنواع التعليم، التي يمكن الحصول عليها من بوابة التجهيزات المدرسية.

تسلم المقررات

شددت إدارات التعليم على ضرورة إرفاق صورة من استمارة تسلم المقررات الصادرة من إدارة المستودعات (أمر الصرف) وإرفاق إحصائية محدثة من نظام نور بأعداد الطلاب والطالبات في كل صف.

من الإجراءات والتوجيهات:

- حصر حاجات الإدارات

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- مراجعة إدارات التجهيزات

- الحرص على تسليم الطلاب والمعلمين حقيبة المقررات

- تسديد العجز إن وجد من خلال تعبئة نماذج حصر العجز

- إرفاق صورة من استمارة تسلم المقررات الصادرة من إدارة المستودعات

- إرفاق إحصائية محدثة من نظام نور بأعداد الطلاب والطالبات في كل صف