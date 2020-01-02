دراسة واقع البن وإنشاء مزرعة وقرية ريفية سياحية بالداير

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، أمس، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية بين المجلس البلدي بمحافظة الداير ببني مالك وجمعية البر الخيرية بالمحافظة وعدد من الشركات، بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.

فرص تدريبية

أكد أمير منطقة جازان، أهمية هذه الاتفاقيات التي وقعها كل من رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداير أسعد بن حيان المالكي، ورئيس الجمعية الخيرية بالداير محمد بن مسعود المالكي وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة لإنشاء قرية ومزرعة ريفيه سياحية بيئية بالمحافظة من أجل تنمية ريفية سياحية مستدامة، وما ستوفره من وظائف وفرص تدريبية لأبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتقديم العديد من الخدمات لأبناء المحافظة والمركز التابعة لها والمنطقة بوجه عام والمساهمة في تطوير آلية العمل بمزارع البن بما يعود الخير والفائدة على المزارعين والمستثمرين.

المحافظات الجبلية

دشن أمير منطقة جازان مراسيم توقيع الاتفاقيات، ومبادرة دراسة واقع زراعة البن بمحافظة الداير، واطلع على التقرير السنوي لإنجازات المجلس البلدي ببني مالك للعام المنصرم 2019.

ونوه الأمير محمد بن ناصر، بجهود ودعم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وشركة أرامكو السعودية لزراعة البن وتشجيع المزارعين بالمحافظات الجبلية بالمنطقة على زارعة هذا المنتج الاقتصادي الهام ودور الأهالي الحيوي في المساهمة بتنمية المناطق الجبلية عامة ومحافظة الداير خاصة، راجيا العون والتوفيق للجميع.