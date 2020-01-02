أمين الرياض يدشن نظام إدارة الأداء

دشن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، نظام إدارة الأداء بالأمانة، تنفيذا لأحد أبرز محاور برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية. وتسعى الأمانة من خلال نظام الأداء إلى تحسين إنتاجية الموظفين وتفعيل مشاركتهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، تماشيا مع توجه القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز فاعلية الحكومة، من خلال تحسين أداء الجهاز الحكومي، وبما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



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