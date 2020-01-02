جلوي بن عبدالعزيز يفتتح مهرجان الحمضيات

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي بنجران، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمشاركة أمانة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات، ويستمر ثلاثة أيام.

وسلم الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال الحفل للحضور أصنافاً من نباتات الحمضيات، ضمن مبادرته لتنشيط زراعة الحمضيات بالمنطقة، فيما كرم الجهات المشاركة في المهرجان.