السعودية اليوم / فعاليات برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمذنب تنطلق غدًا



المذنب 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

تنطلق فعاليات برنامج تعزيز الأمن الفكري غدًا، في منتزه خرطم بمحافظة المذنب الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، ويستمر لمدة ٣ أيام.

وتنطلق الفعاليات باستعراض جوي تشهده سماء المحافظة للصقور

// انتهى //

00:07ت م

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المذنب 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستنطلق فعاليات برنامج تعزيز الأمن الفكري غدًا، في منتزه خرطم بمحافظة المذنب الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، ويستمر لمدة ٣ أيام.وتنطلق الفعاليات باستعراض جوي تشهده سماء المحافظة للصقور السعودية ، حيث تم وصولهم إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم اليوم، ويشمل البرنامج عددًا من الفعاليات المصاحبة كمسرح الطفل والأجنحة والأركان وسيارات الأطعمة.// انتهى //00:07ت م0187

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