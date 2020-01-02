

الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برنامج "مالك" الإلكتروني،الذي يهدف إلى متابعة وإدارة مشروعات مباني الرئاسة العامة من خلال إعداد قاعدة بيانات لجميع مشروعات مباني الرئاسة العامة وفروعها، سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها، وبيان حالة كل مشروع، إضافة إلى الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالمشروعات.

وأوضح معاليه أن إطلاق هذا المشروع الذي يأتي امتدادًا لما سارت عليه الرئاسة العامة من التحول الإلكتروني بتحويل جميع أعمالها إلكترونيًا من خلال ميكنة جميع أعمالها وإجراءاتها.

يذكر أن الرئاسة العامة قد استلمت 8 مبانٍ في عام 2019م وتهدف خطة إدارة المشروعات إلى اكتمال تنفيذ 15 مبنى في عام 2020م.

// انتهى //

20:38ت م

0172





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُطلِق برنامج "مالك" الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.