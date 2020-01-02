السعودية | لجنة التحكيم ترفض الهرولة والهوبال من مرافقي الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:40 صباحًا, 2 يناير 2020 م المناطق - الرياض شددت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام حاليًا في الصياهد، على ملّاك الإبل المتأهلين للعرض النهائي أمام لجنة التحكيم، بضرورة الالتزام بتوجيهات نائب رئيس اللجنة.

وطالب القائمون على المهرجان، ملاك الإبل بإبلاغ الرعاة الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من نائب رئيس اللجنة الخاصة بعدم الهرولة والنداء والهوبال للإبل في أثناء العرض.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل دخل اليوم الأربعاء مراحل مثيرة من خلال بدء منافسات الشعل بفئة 30 شلفا ولي العهد، وتتواصل غدًا الخميس بفئة 50 سيف الملك، وتختتم الجمعة بفئة 100 بيرق الملك، فيما يترقب الجميع يوم السبت المقبل مسابقة الطبع في مرحلتها الأولى إلى جانب مسابقة جمل 30 شلفا ولي العهد لون مجاهيم.

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