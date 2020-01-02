فيديو.. ترقب افتتاح أضخم مشروع بواجهة عسير البحرية غدًا

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

استقبل أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، مساء اليوم، عددًا من إعلاميي وإعلاميات منطقة عسير بالواجهة البحرية بالحريضة. ورحب الحميدي بالوفد الإعلامي، متمنيًا النجاح في هذه المرحلة التي تتطلب التعاون والتكامل بين الإعلام والأمانة، مضيفًا أنه سيتم غدًا الخميس افتتاح أضخم مشروع بحري على مستوى منطقة عسير بحضور راعي الحفل سمو الأمير تركي بن طلال.

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وأشار إلى أن هذا المشروع جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل للتنمية التي شملت كافة أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع الضخم. وقال الحميدي: إن منطقة عسير اليوم تعيش مرحلة إنجاز جديدة في مسيرة وطننا الغالي نحو الرقي والازدهار، مؤكدًا أن قادم المشاريع والخدمات ستكون ملامسة لاحتياجات ومطالب المواطنين، والتي تحظى بمتابعة‏ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير واهتمام كبير من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي.

وعلى ضوء ذلك قام الحميدي بجولة برفقة الوفد استعرض خلالها آخر التجهيزات واللمسات النهائية التي تسبق افتتاح الواجهة البحرية بمنطقة عسير، والتي أطلق عليها اسم غرب عسير المشرق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير. وتجول الجميع على مرافق الواجهة واستمعوا إلى شرح كامل من قبل رئيس بلدية الساحل والمشرف على المشروع علي جلبان.

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