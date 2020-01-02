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التجارة تحدد حقوق المستهلك في صيانة المركبات
تشمل توضيح الثمن التقديري لأعمال الصيانة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن حقوق المستهلك في صيانة المركبات، استكمالًا لدورها التعريفي والإرشادي ضمن خطة المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من حقوق المستهلك في صيانة المركبات “خدمات ما قبل الصيانة”، والتي تتمثل في توضيح الثمن التقديري لأعمال الصيانة، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة للصيانة الدورية وغير الدورية.
كما تتضمن تحديد موعد الانتهاء من الصيانة الدورية خلال مدة لا تزيد عن ساعة من وقت استقبال السلعة للصيانة في الموعد المحدد، وأيضًا بيان مدة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها في مراكز الصيانة.
ويوجد أيضًا “خدمات أثناء الصيانة” والتي تتمثل في بيان الأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء الصيانة بشكل موثق، مع عدم إلزامك بأداء تكلفة الأعمال التي لم توافق عليها.
ويوجد “خدمات ما بعد الصيانة”، والتي تتمثل في تقديم معلومات الصيانة التي تمت بشكل مكتوب، وتمكينك من معاينة قطع الغيار التي تم استبدالها ”القديمة”.
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