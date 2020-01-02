اخبار السعوديه

التجارة تحدد حقوق المستهلك في صيانة المركبات

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم التجارة تحدد حقوق المستهلك في صيانة المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-02

التجارة تحدد حقوق المستهلك في صيانة المركبات

تشمل توضيح الثمن التقديري لأعمال الصيانة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن حقوق المستهلك في صيانة المركبات، استكمالًا لدورها التعريفي والإرشادي ضمن خطة المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من حقوق المستهلك في صيانة المركبات “خدمات ما قبل الصيانة”، والتي تتمثل في توضيح الثمن التقديري لأعمال الصيانة، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة للصيانة الدورية وغير الدورية.

Advertisements

كما تتضمن تحديد موعد الانتهاء من الصيانة الدورية خلال مدة لا تزيد عن ساعة من وقت استقبال السلعة للصيانة في الموعد المحدد، وأيضًا بيان مدة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها في مراكز الصيانة.

ويوجد أيضًا “خدمات أثناء الصيانة” والتي تتمثل في بيان الأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء الصيانة بشكل موثق، مع عدم إلزامك بأداء تكلفة الأعمال التي لم توافق عليها.

ويوجد “خدمات ما بعد الصيانة”، والتي تتمثل في تقديم معلومات الصيانة التي تمت بشكل مكتوب، وتمكينك من معاينة قطع الغيار التي تم استبدالها ”القديمة”.

تابعنا على 7113a18303.jpg تواصل معنا على6b0aa5d5ae.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تحدد حقوق المستهلك في صيانة المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا