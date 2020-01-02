- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم غدًا.. 11 منقية لون الشعل تتنافس على سيف الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غدًا.. 11 منقية لون الشعل تتنافس على سيف الملك
في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - واس
يتواصل غداً الخميس تنافس أهل الشعل في مسابقة “جمل” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام في الصياهد، حينما تستعرض 11 منقية على لجنة التحكيم للتنافس على جائزة (50 سيف الملك).
وكانت منافسات الشعل انطلقت اليوم بتنافس 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، على أن تختتم منافسات الشعل بعد غدٍ الجمعة بمسابقة الـ(100 بيرق المؤسس) .
وفيما أسماء الملاك المشاركين في فئة الشعل (50 سيف الملك) :
1- محمد خالد بن غضيان السبيعي
2- الكويتي رفاعي علوش ناصر العجمي
3- الكويتي اورنس عناد مكراد العجمي
4- خالد حزام نايف آل حثلين
5- بندر صحن غنيم بن شويه
6- مترك نايف تركي بن حجنه
7- بصيص فهد بصيص العجمي
8- محمد عبيد عيد العتيبي
9- سلطان فهيد الهيلم التمياط
10- الكويتي عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي
11- محمد سعد شويشان السبيعي
من جانب آخر تم اليوم الإعلان عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 100 بيرق المؤسس- شعل)، التي ستعرض بعد غدٍ الجمعة، وفيما يلي قائمة الملاك المتأهلين:
– المتأهلين في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس (شعل):
1- تركي سعود نايف الحثلين
2- سعد حمدان السنافي السبيعي
3- زيد سعود غالي الغربي
4- صقر مطلق صقر السهلي
5- مطلق صقر عبدلله السهلي
6- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس
7- عارف عبدالهادي نايض الشمري
8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي
9- عمر سعد مشوح المشوح
10- حنس مفرس فارس العتيبي
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. 11 منقية لون الشعل تتنافس على سيف الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.