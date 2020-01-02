اليوم .. أمير عسير يزور البرك ويجتمع بمجلس المنطقة لأول مرة

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

يزور أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم محافظة البرك، للاجتماع بمجلس المنطقة للمرة الأولى، كما سيلتقي بشباب وشابات المحافظة والمراكز التابعة لها في محافظة البرك.

من جهته أعرب محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي عن بالغ سعادته بزيارة الأمير تركي بن طلال لمحافظة البرك.

وقال آل عبده لـ“متابعات الخليج 365”: إن هذه الزيارة الكريمة تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير لمحافظة البرك والمراكز التابعة لها، التي تخدم متابعات الخليج 365 بالدرجة الأولى بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي من شأنها تحقيق رغد العيش والرفاه للمواطنين جميعًا.

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وأشار محافظ البرك إلى أن السمة البارزة في هذا البلد المعطاء التكاتف والتلاحم بين القيادة والشعب، وخاصة عندما يحل مسؤول بمكانة أمير منطقة عسير إلى المحافظة فتكون علامة فارقة في هذا التلاحم العظيم وتتجلى روح الولاء الصادق للقيادة وتكون الأماني الغالية المتجددة في أروع معانيها.

واختتم محافظ البرك تصريحه لـ”متابعات الخليج 365“، بتقديم جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على هذه الزيارة التفقدية، سائلًا الله أن يمد سموه بعونه وتوفيقه.

من جهة أخرى عبر أهالي محافظة البرك والمراكز التابعة لها عن بالغ سعادتهم لهذه الزيارة من أمير عسير صانع الإنجازات.

ويتطلع الأهالي إلى هذه الزيادة لتلبية عدد من المشاريع، ولعل من أهمها إيجاد فرع لجامعة الملك خالد للبنين والبنات، ومكتب للضمان الاجتماعي، وفروع للبنوك، وتعزيز مستشفى البرك العام بعدد من التخصصات.