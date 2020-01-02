صورة متداولة لبطاقة دعوة زفاف يعود عمرها لـ 93 عامًا

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي

تداول رواد مواقع التواصل بطاقة دعوة زواج قديمة جدًّا، حيث يصل عمرها تقريبًا 93 عامًا، وحسب المكتوب فإن الزواج لشابين من أسرة النوري المكية.

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وجاء في بطاقة الدعوة مقدمة شعرية رائعة، ثم الدعوة لحضور المناسبة بدار زينل بحارة الشبيكة بعد ظهر الجمعة، وهذا يدل على أن وليمة الزواج قديمًا كانت بعد الظهر وهو مظهر اجتماعي جميل في حينه.

كما كتب تاريخ تحرير البطاقة في 13 ربيع الأول سنة 1348هـ، وفي نهايتها أسماء الداعين لهذه المناسبة من أسرة النوري.

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