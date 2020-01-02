- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صورة متداولة لبطاقة دعوة زفاف يعود عمرها لـ 93 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صورة متداولة لبطاقة دعوة زفاف يعود عمرها لـ 93 عامًا
لشابين من أسرة النوري المكية
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي
تداول رواد مواقع التواصل بطاقة دعوة زواج قديمة جدًّا، حيث يصل عمرها تقريبًا 93 عامًا، وحسب المكتوب فإن الزواج لشابين من أسرة النوري المكية.
وجاء في بطاقة الدعوة مقدمة شعرية رائعة، ثم الدعوة لحضور المناسبة بدار زينل بحارة الشبيكة بعد ظهر الجمعة، وهذا يدل على أن وليمة الزواج قديمًا كانت بعد الظهر وهو مظهر اجتماعي جميل في حينه.
كما كتب تاريخ تحرير البطاقة في 13 ربيع الأول سنة 1348هـ، وفي نهايتها أسماء الداعين لهذه المناسبة من أسرة النوري.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صورة متداولة لبطاقة دعوة زفاف يعود عمرها لـ 93 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.