إصابات في تصادم ثلاث مركبات بجدة

2020-01-01

متابعات الخليج 365 - جدة

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، اليوم الأربعاء، عن اصطدام 3 مركبات في بريمان بمحافظة جدة.

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وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه نتج عن الحادث وقوع بعض الإصابات.

وأضاف أنه على الفور باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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