فيديو.. أبا الخيل يتحدث عن قواعد العمل الليلي

2020-01-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أن قرار ممارسة العمل التجاري لمدة 24 ساعة، صدر عن الوزارة قبل عدة أشهر، واليوم بدأنا في تطبيقه.

وأضاف أن القرار يهدف لتطوير وتحسين سوق وبيئة العمل وتنظيم العمل خلال الفترة الليلية وحفظ حقوق العاملين، وسيتيح فرصًا وظيفية للسعوديين ويتيح لهم العمل في الأوقات التي تناسبهم.

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وتابع في مداخلة مع برنامج “تم”، أن عقدنا مع الزملاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية ورش عمل لدراسة القرار.

وقال أبا الخيل: إنه سيطبق على المخالفين أو غير الملتزمين بالقرار ما ورد في دليل العقوبات الصادر عن الوزارة إما غرامات أو إيقاف خدمات أو غيرها.

ولفت إلى أن جميع القرارات المتعلقة والصادرة عن الوزارة المتعلقة بالتوطين تدعم توظيف وإيجاد فرص عمل للمواطنين بما يناسب ظروفهم؛ لأن البعض يرغب في أن يمارس العمل في الفترة المسائية وبالتالي هذا داعم لفرص العمل.

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