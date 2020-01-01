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2020-01-01 فيديو.. حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب إذا قصد بها تجارة فتزكى زكاة العروض متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب. Advertisements وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: إنه إذا قصد بها تجارة؛ فتزكى زكاة عروض التجارة. وتابع الشيخ سعد الخثلان أما إذا لم يقصد بها التجارة فليس عليها زكاة في هذه الحالة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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