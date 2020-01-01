شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد عسكري كبير في الجيش الوطني ذبحا بطريقة وحشية أمام طفله أثناء زيارته لمدينة إسطنبول التركية (التفاصيل+صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل معارض سوري بارز، وقائد عسكري كبير بالجيش الوطني الحر، الثلاثاء، في إسطنبول التركية، ذبحا أمام طفله الذي يبلغ ثلاث سنوات فقط، في جريمة تحقق فيها السلطات التركية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن القائد السابق لمجلس مدينة دير الزور العسكري، إسماعيل ملا عمير، قتل في إسطنبول، على يد ابن أخيه، الذي استعمل السكين لقتله ذبحا، في منطقة "يني كنت" في حي اسنيورت.

ويبلغ عمير العقيد الطيار، 52 عاما، وهو عسكري منشق عن النظام السوري، منذ 2012.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في شقة الضحية، في حين لا تزال أسباب القتل غير معروفة، ولم يصدر اتهام رسمي حتى الآن من محاكم إسطنبول لابن أخ العقيد.

وكان عمير من أبرز الشخصيات التي انشقت عن قوات النظام منذ بداية الثورة، وشكل في البداية قوى أمنية لحفظ الأمن في مدينة دير الزور بمساندة الفصائل التي كانت موجودة آنذاك في المدينة، قبل أن يتسلّم قيادة المجلس العسكري في المدينة.

ومع دخول تنظيم الدولة إلى دير الزور غادر ملا عمير، واستقر مع زوجته وأولاده في مدينة أورفا التركية، قبل الانتقال إلى مدينة إسطنبول.

وبحسب مواقع معارضة سورية، يعيش في تركيا آلاف الضباط العسكريين السوريين الذين انشقوا عن قوات النظام السوري، خاصة على الحدود السورية، إضافة إلى مخيم الضباط الذي يضم الآلاف.

قد يهمك ايضاً:

شاهد.. جورج بوش طلب ”كلمة واحدة” من صدام حسين مقابل وقف إعدامه والإفراج عنه بوساطة قطرية.. لكنه رفض وفضل الموت بطلا

ناشطة سعودية صديقة ‘‘رهف القنون‘‘ ترتد عن الإسلام وتعتنق المسيحية.. شاهد أول فيديو لها ‘‘متبرجة‘‘ تمارس المحرم

على MBC.. عرافة عربية مشهورة تتنبأ بـ‘‘مصير مرعب‘‘ للرئيس أردوغان بـ2020 ..وتفاجئ العالم بتوقعات مزلزلة (شاهد)

وأخيرًا.. الشرعية تتخذ قرارات حاسمة تربك حسابات جماعة الحوثي وتجبرها على التراجع الوشيك عن قرار منع تداول العملة الجديدة

روسيا اليوم تفجر مفاجأة مدوية وتعلن عن اسم الحاكم الفائز بلقب ”القائد العربي الأبرز” لعام 2019م (شاهد من هو وكيف تم اختياره؟)

مقتل قائد عسكري كبير في الجيش الوطني ذبحا بطريقة وحشية أمام طفله أثناء زيارته لمدينة إسطنبول التركية (التفاصيل+صورة)

الفلكي اللبناني الأشهر‘‘ميشال حايك‘‘ يفجر توقعات مرعبة لـ2020: تحركات مباغتة لمحمد بن نايف وأحمد عبدالعزيز تهز السعودية وبن سلمان يشن هجوم غير مسبوق وهذا هو الملك القادم (شاهد)

برلمان صنعاء يخرج عن الصمت وينتفض بوجه الحَوَثة بعد منعهم تداول المواطنين لأوراق العُملة الوطنية الجديدة ويوجه طلبا عاجلا لقيادة التحالف



إمرأة هائجة تتخطى الخطوط الحمراء وتمارس رغبتها المجنونة مع ‘‘أسد’’ داخل عرينه!.. وحينما وصلت الذروة كانت النهاية صادمة (فيديو)

ثعبان ضخم مقرن عمره عشرات السنيين أعدم 4 حوثيين بلدغهم والالتفاف عليهم ثم تفتيت عظامهم قرب معسكر الجب..! (شاهد الفيديو)

هل تصدق؟.. تاجر سعودي يدفع رشوة لمسئول في الهيئة بمبلغ 4 ملايين ريال من أجل إدراج والدته في ”قائمة الإرهاب”..! (التفاصيل)

Advertisements

بابا الفاتيكان يبتدئ العام الجديد2020 بفضيحة مدوية مع امرأة ’’داخل الكنيسة’’..شاهد ماذا فعل بها وعندما انفضح احمر وجهه (فيديو)

السعودية تبدأ العام الجديد بفرض رسوم جديدة على المقيمين والوافدين .. باستثناء ‘‘هذه الفئات‘‘ فقط!

إذا ظهرت عليك هذه العلامات فأنت مصاب بمرض “الفتق الخطير”.. انقذ حياتك فورًا فقد يتسمم عندك الدم

دراسة خليجية تكشف مفاجأة صادمة عن الأزواج و‘‘المشاكل الجنسية‘‘ في الخليج .. مع الأسباب والحلول



هل تخيلتم امرأة بدون أنف؟؟.. هذا ما حصل للفنانة السورية ‘‘دنيا جبر‘‘ بسبب خطأ في عمليات التجميل.. شاهد كيف أصبحت؟ (فيديو)



المشهورة السعودية هند القحطاني تروي موقف صادم لها مع ‘‘مدير أعمالها‘‘ وتكشف كيف لعب بها خلف الكواليس بطريقة دنيئة! (فيديو)



هام .. إعلان عاجل من الجوازات السعودية لكل العاملين الوافدين في المملكة .. شاهد ماورد فيه؟

عروس تنهار في ليلة زفافها وتهدد ضيوفها الحاضرين: إذا لم تدفعوا لي هذا المبلغ من المال فهذا ما سيحدث لكم!! (تفاصيل صادمة)

إمام الحرم ‘‘عادل الكلباني’’ بمناسبة رأس السنة الميلادية: ’’هابي نيو يير..سنة جديدة سعيدة’’.. شاهد كيف جاءته الردود عنيفة (فيديو)

كالمراهقات.. لن تصدق كيف احتلفت ‘‘هيفاء وهبي‘‘ بمناسبة رأس السنة الجديدة (فيديو + صور)

على طريقة الأفلام الهندية الجريئة.. الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وزوجها يحتفلان بذكرى زواجهما.. فيديو يكستح مواقع التواصل

صادم.. أبواب الجحيم تفتح على سكان هذه القرية والآلاف يهربون إلى الشواطئ ‘‘فيديو + صور مرعبة‘‘ شاهد



دار الإفتاء تفاجئ الجميع: الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة هو تأسي بسنة النبي محمد.. وهذا الدليل من الكتاب والسنة؟! (شاهد)





العرافة اللبنانية المشهورة ’’ماغي فرح‘‘ تفجر مفاجأة مزلزلة وتعلن عن ‘‘توقعات صادمة‘‘لما سيحدث في 2020 وماهي الدول التي سيتم الإطاحة بحكامها (شاهد)

بكل جراءة.. مذيعة MBC ‘‘لجين عمران‘‘ برفقة راشد الماجد تشعر بالبرد وتحتاج لحضن دافئ! (شاهد)

جثة صدام حسين سقطت على الأرض وتدحرجت.. وماحدث بعد سقوطه من حبل المشنقة صادم.. المصوّر الذي التقط لحظات إعدام الرئيس العراقي يفجر مفاجأة مزلزلة