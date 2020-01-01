شاهد: احتفالات مذهلة في السعودية برأس السنة وإمام الحرم يهاجمها

أثارت الاحتفالات التي شهدتها المملكة العربية السعودية، في رأس السنة الميلادية 2020، ردود فعل مختلفة ما بين المؤيد والمعارض لهذه الخطوة التي تحدث لأول مرة في البلاد.

وأورد المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة، صورًا للاحتفالات برأس السنة الميلادية في العاصمة السعودية الرياض، حيث تظهر من خلالها، مشاهد مذهلة لإطلاق الألعاب النارية.

وفي تعليقه على الاحتفال برأس السنة الميلادية، استنكر عادل الكلباني، إمام الحرم المكي سابقا، قيام الناس بتهنئة أنفسهم في بداية السنة الجديدة، معتبرا أنها "نقصان من عمره سنة".

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وقال إمام الحرم المكي إن الكثيرين يقولون "هابي نيو نير" سنة سعيدة، مضيفا : "لا أدري ماذا السبب. يعني إلى أي حد وصلنا من التقليد والانقياد. أنا أسأل بغض النظر عن كونه حراما أو حلالا".

وأشار الكلباني إلى أنه لا فائدة من الاحتفال بمثل هذه المناسبة (ليلة رأس السنة الميلادية"، دون أن يوضح ما إذا كان حلالا أم مُحرما.

يذكر أن الملايين حول العالم احتفلوا الليلة الماضية، بحلول "رأس السنة الميلادية" في مختلف الدول الأوروبية، وعدد من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات.