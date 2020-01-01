عام حافل.. أبرز “50” حدثاً في السعودية في 2019م

لا يمكن للتاريخ إلا أن يسجل 2019م في سجلات المملكة العربية السعودية، وهو الذي حفل بالكثير من التغيرات والأحداث والقرارات التي انعكست على شكل تغييرات جذرية غير مسبوقة، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً وغيرها، كما أن هذه الأحداث صعدت بنجم السعودية لتكون رقماً صعباً عالمياً، وتعيد التجديد في المجتمع السعودي، ولتترك الإصلاحات بشكل عام في هذا العام بصمة كبيرة تأتي ضمن التغيرات المدهشة والطموحة التي حفل بها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ومن خلال الرؤية الطموحة التي بناها ويسهر على تنفيذها أمل الشباب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

في هذا الملف تم حصر أبرز (50) من قرارات وأحداث وفعاليات:

1- في مقدمة الأحداث الأكثر أهمية كان إدراج شركة أرامكو العريقة، أكبر شركة نفط في العالم، في سوق الأسهم المحلية، وتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار خلال جلسة اليوم الثاني.

2- سياسيًّا: واصلت المملكة حضورها المتميز على كافة المسارات: تنويع التحالفات، ودعم القضايا الإنسانية العادلة، ومناصرة الشرعية اليمنية، والتدخل بوساطات الصلح بين أصدقائها، وأصبحت من مراكز صنع القرار العالمي.

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3- تسلّم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين.

4- الحضور الكبير لهيئة الترفيه السعودية في كافة مناحي الترفيه، وخصوصاً من خلال (مواسم السعودية) و(موسم الرياض) الذي أطلق في 11 أكتوبر 2019م.

5- تنامٍ كبير ومذهل لتمكين المرأة السعودية ومشاركتها في سوق العمل وفي مجالات كانت محصورة على الرجل، ومن أبرز ذلك رفع الحظر عن قيادتها للسيارة، والسماح بدخولها الملاعب الرياضية، وكذلك توظيفها في المجالات الأمنية، وتمكينها من مناصب قيادية عليا.

6- تعديل وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، وبموجبه تُمنح المرأة السعودية فوق سن 21 حق استخراج الجواز السعودي والسفر دون شرط إذن ولي الأمر، إضافة إلى حقها في التبليغ عن المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق والمخالعة، وإمكانية تقديم طلب بإصدار سجل للأسرة، وقد كانت هذه الإجراءات في نظام الأحوال المدنية سابقاً تتطلب حضور الرجل بصفته رب الأسرة.

7- قبول المملكة كعضو دائم بمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال “فاتف” وكأول دولة عربياً.

8- المملكة إلى المركز (36) عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م، محافظة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

9- في 23 فبراير 2019 تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرةً للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية برتبة وزير، وكأول سعودية تتولى ذلك.

10- في سبتمبر 2019، ووفق خطتها لمرحلة ما بعد النفط، أعلنت السعودية للمرة الأولى في تاريخها؛ إصدار تأشيرات سياحية لمواطني أكثر من 49 دولة، لتفتح بذلك أبوابها أمام السياح الأجانب بهدف تنويع اقتصادها وفقا لرؤية المملكة 2030.

11- في أواخر نوفمبر 2019م فازت المملكة العربية السعودية بمقعد في المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” الدولية؛ تأكيداً على دورها في بناء السلام والمساهمة بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم.

12- المحكمة الجزائية تقطع الطريق على المزايدات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي (رحمه الله)، وتصدر أحكاماً بالإعدام على المتهمين الرئيسين والعديد من الأحكام المتفرقة الأخرى.

13- استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في منطقتي بقيق وهجرة خريص بمجموعة طائرات مُسيَّرة.

14- وزارة العدل تمنع مأذوني عقود الأنكحة كافة من إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً، وإحالة مثل تلك الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك؛ تماشياً مع نظام حماية الطفل.

15- في ديسمبر أعلن عن أمر ملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

16- إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية السعودية (2030م)، والذي يهدف لتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا؛ وذلك عبر نحو 330 مبادرة.

17- في 5 فبراير 2019 أطلقت المملكة القمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات (SGS-1) بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء.

18- في 19 فبراير وبتكلفة إجمالية تبلغ 86 مليار ريال؛ أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 4 مشاريع ضخمة في مدينة الرياض، تضم: (حديقة الملك سلمان – الرياض الخضراء – المسار الرياضي – الرياض آرت).

19- في 20 نوفمبر رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية” لتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية؛ نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عريق.

20- في أكتوبر أعلنت المملكة طرح منطقة الخمرة اللوجستية في محافظة جدة للاستثمار أمام القطاع الخاص، والتي تشكل أكبر منطقة لوجستية متكاملة تجسد مسيرة التعاون لمنظومة النقل واللوجستيات في المملكة.

21- تدشين رؤية (العلا) ورؤية “وزارة الثقافة”.

22- افتتاح مطار خليج نيوم التجاري الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، وينقل العديد من المستثمرين والعاملين بمشروع “نيوم”.

23- افتتاح ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

24- في ديسمبر أمر ملكي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسمها ليكون “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.

25- في الأول من أبريل 2019، وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي؛ حيث سيدعم الجاهزية القتالية للقوات الجوية في بيئة حرب إلكترونية متطورة، لاستخدام تكتيكات وأساليب قتالية ذات فاعلية.

26- في سبتمبر كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية للربع الثاني من 2019، عن انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 5.6%، مقارنة بـ6% للربع الأول من نفس العام. وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين، كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ حيث بلغ 12.3% للربع الثاني، مقارنة بـ 12.5% للربع الأول من نفس العام.

27- في أكتوبر كشفت نشرة المساكن الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى 3.68 مليون مسكن، فيما سجلت نسبة المساكن “المملوكة” المشغولة بأسر سعودية 62,08% حتى النصف الأول من العام الجاري 2019م، بنحو 2.2 مليون أسرة، مقارنة بـ 60.49% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2018م.

28- في هذا العام انضمت السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.

29- نمو متسارع للاقتصاد السعودي في 2019م بفضل الإصلاحات المتتالية، وحلوله في مركز متقدم بين دول مجموعة العشرين. وتم تقييمه في المركز التاسع وفقاً لتقارير دولية رصينة؛ حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بنسبة 2.7% في 2019، وهي أسرع وتيرة منذ 4 سنوات.

30- شركة أرامكو تتفق على شراء حصة نسبتها 70 بالمئة في شركة سابك من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات بقطاع الكيماويات العالمي.

31- في 23 يونيو، ومن أجل جذب الاستثمارات، بدأت المملكة عبر مركز الإقامة المميزة في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة؛ من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”. ويتمتع حامل الإقامة المميزة بعدة حقوق ومزايا؛ أبرزها: الإقامة في المملكة مع أسرته وامتلاك العقارات.

32- أعلنت المملكة في يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2019م، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزًا قيمته 50 مليار دولار.

33- شهد 2019 نقلات قوية في تاريخ السوق السعودي؛ ومن أبرزها: إطلاق مؤشر (إم تي 30)، وتعديل المقابل المالي، والتداول على سعر الإغلاق، واعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية بالشركات المدرجة. وترقية سوق الأسهم السعودية، إلى عدد من المؤشرات العالمية، من خلال عدة مراحل.

34- واصل السعوديون حضورهم الكبير على منصة تويتر؛ حيث أكد مسح تنمية الشباب السعودي لعام ٢٠١٩م، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء نسبة الشباب السعوديين من الجنسين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت (98,43%).

35- في مارس 2019م صدر أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

36- في 8 سبتمبر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.

37- في أكتوبر 2019م صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

38- في 30 أغسطس صدرت أوامر ملكية بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر الخريف وزيراً لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

39- في 28 سبتمبر أصدر وزير الداخلية الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام في المملكة، التي دخلت حيز التنفيذ.

40- في 16 يوليو مجلس الوزراء يوافق على السماح للأنشطة التجارية (المحال التجارية) بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية؛ وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

41- شهد 2019 عددًا من القرارات الهامة لهيئة الرياضة؛ ومن أبرزها إلزام الأندية باختيارات إدارات منتخبة قبل انطلاق الموسم الكروي، وتقليص عدد المحترفين الأجانب بالدوري السعودي إلى 7 فقط، بالإضافة إلى لاعب مواحد مواليد لكل فريق.

42- احتضنت الرياض في منتصف نوفمبر الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض لقاء السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على ملعب جامعة الملك سعود، وتوج بالبطولة المنتخب الأرجنتيني للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على البرازيل -ندّه التقليدي- بهدف نظيف.

43- نادي الهلال يتوج بدوري أبطال آسيا ويشارك في مونديال الأندية.. وللمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 19 سنة، توج فريق الهلال الأول لكرة القدم، بطلاً لدوري أبطال آسيا؛ مما أهله للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في قطر، وفاز بالمركز الرابع.

44- فورمولا إي بالدرعية.. شهد سباق فورمولا إي، الذي أُقيم ضمن موسم الدرعية في نوفمبر، منافسة قوية بمشاركة 24 سائقاً، يمثلون 12 شركة عالمية لتصنيع السيارات، وذلك على حلبة الدرعية، بتنظيم الاتحاد الدولي للسيارات؛ حيثُ حقق البريطاني سام بيرد من فريق فيرجين ريسنج، المركز الأول في الجولة الأولى، فيما توج مواطنه ألكسندر سيمز بلقب الجولة الثانية من السباق.

45- حلبة الثأر بين جوشوا ورويز في الدرعية.. استضافت المملكة في 7 ديسمبر النزال الثأري بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا، والمكسيكي آندي رويز، على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، الذي يعد أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، وتغلب جوشوا على رويز بعد مباراة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110.

46- استضاف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية، وذلك بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو في ديسمبر، في إطار فعاليات موسم الرياض، وتوج ولاتسيو باللقب بعد الفوز على يوفنتوس بثلاثية.

47- الدوري الاستثنائي توج فريق الكرة بنادي النصر، بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن موسم (2018-19) خلال مايو 2019، للمرة الثامنة في تاريخه.

48- في 18 ديسمبر أيضاً أطلقت المملكة شركة (صندوق الصناديق) برأسمال أربعة مليارات ريال (70ر1 مليار دولار) بهدف دعم منشآت صغيرة ومتوسطة عبر الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

49- أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات في نهاية مايو 2019، إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد لمدة عام واحد؛ وذلك لوجود مواد محظورة في عينته، والتي سحبت منه خلال مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن الجولة الـ28 من الدوري في الموسم الماضي.

50- فقد السعوديون في هذا العام أسماء حاضرة في الأذهان؛ ومنها -رحمهم الله جميعاً: الوزير والدبلوماسي الأسبق فيصل الحجيلان، والأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وعبدالعزيز الفغم اللواء الركن الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، ولاعب المنتخب والهلال لكرة القدم الأسبق عبدالله الشريدة، والممثل السعودي طلال الحربي.