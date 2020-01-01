بالصور: أثناء مطاردة مطلوب.. وفاة رجل أمن وإصابة آخر في حادث شرق الرياض

تعرّضت دورية أمنية اليوم (الأربعاء) لحادث تصادم شرق مدينة الرياض. ووقع الحـادث أثناء مطاردة الدورية لأحد الأشخاص، ما أدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة آخر. وأطاحت الجهات الأمنية بالمطلوب الذي كانت تطارده الدورية، في حين نُقل رجل الأمن المصاب إلى المستشفى.

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