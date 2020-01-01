يبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، تنفيذ خطته الميدانية مع أول أيام إجازة الربيع، لهذا العام ١٤٤١هـ، من خلال الحضور الميداني وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وحثّ فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عموم هيئات المحافظات ومراكز الهيئة بالمنطقة تكثيف الحضور الميداني ووجود الدوريات في الأماكن التي يكثر بها المتنزهون.
ويتركز العمل الميداني أثناء الإجازة على التوجيه والنصح والتوعية بالرفق واللين والكلمة الحسنة، وحث الناس للتعاون على البر والتقوى وعلى إقامة الصلوات جماعة، يصاحب ذلك توزيع مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية والوقائية. وأوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن الخطة تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية والتنبيه لصلاة الجماعة، ومعالجة المخالفات في حال حدوثها بالتواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “هيئة الأمر بالمعروف” بالرياض تبدأ تنفيذ خطتها لإجازة منتصف العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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