صور.. مجهول يضرم النيران بـ”ساهر” على طريق بيشة – العلايا

أضرم مجهول النيران في جهاز الرصد الآلي “ساهر” بطريق بيشة – العلايا. ويقع الجهاز المحترق بالقرب من شركة المواصلات بمنطقة مليّح؛ حيث تبلغ السرعة المقررة 100كم في الساعة.

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