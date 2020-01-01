استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في الرياض سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة محمد أحمد فاروق.
هذا ما ذكرته سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر». وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الفضاء.
وفي سياق ذي صلة، تنطلق فعاليات «ملتقى الطيران الخامس»، تحت رعاية رئيس هيئة الفضاء، رئيس نادي الطيران، الأمير سلطان بن سلمان، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2020م، بمطار الثمامة بالرياض، بحضور كبار الشخصيات والمهتمين بالرياضات والهوايات الجوية.
ويشارك في الملتقى في نسخته الخامسة ملاك الطائرات والطيارين من أنحاء العالم، وملاك الطائرات من أعضاء نادي الطيران السعودي، وفريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات، وفريق نادي الطيران السعودي للقفز الحر، وفريق نادي الطيران السعودي لنماذج الطائرات، وفريق العروض الجوية العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «هيئة الفضاء» يبحث مع السفير المصري مجالات التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.