رئيس «هيئة الفضاء» يبحث مع السفير المصري مجالات التعاون بين البلدين

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في الرياض سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة محمد أحمد فاروق.

هذا ما ذكرته سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر». وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الفضاء.

وفي سياق ذي صلة، تنطلق فعاليات «ملتقى الطيران الخامس»، تحت رعاية رئيس هيئة الفضاء، رئيس نادي الطيران، الأمير سلطان بن سلمان، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2020م، بمطار الثمامة بالرياض، بحضور كبار الشخصيات والمهتمين بالرياضات والهوايات الجوية.

ويشارك في الملتقى في نسخته الخامسة ملاك الطائرات والطيارين من أنحاء العالم، وملاك الطائرات من أعضاء نادي الطيران السعودي، وفريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات، وفريق نادي الطيران السعودي للقفز الحر، وفريق نادي الطيران السعودي لنماذج الطائرات، وفريق العروض الجوية العالمية.