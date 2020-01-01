إنشاء قرية ومزرعة ريفية سياحية بيئية بـ«الداير بني مالك»

رعى أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه- اليوم الأربعاء- توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية بين المجلس البلدي بمحافظة الداير بني مالك، وجمعية البر الخيرية بالمحافظة، وعدد من الشركات بحضور المحافظ نايف بن ناصر بن لبدة.

وشملت الاتفاقية، إنشاء قرية ومزرعة ريفية سياحية بيئية بمحافظة الداير، من أجل تنمية ريفية سياحية مستدامة، وما ستوفره من وظائف وفرص تدريبية لأبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدمات جمعية البر الخيرية، وتقديم العديد من الخدمات لأبناء المحافظة والمركز التابعة لها والمنطقة بوجه عام، إلى جانب المساهمة في تطوير آلية العمل بمزارع البن؛ بما يعود بالخير والفائدة على المزارعين والمستثمرين.

وخلال مراسيم توقيع الاتفاقيات، دشَّن أمير المنطقة مبادرة دراسة واقع زراعة البن بمحافظة الداير بني مالك، واطلع على التقرير السنوي لإنجازات المجلس البلدي ببني مالك للعام المنصرم 2019م.

وأشاد أمير المنطقة بجهود ودعم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وشركة «أرامكو السعودية» لزراعة البن وتشجيع المزارعين بالمحافظات الجبلية بالمنطقة على زارعة هذا المنتج الاقتصادي المهم، ودور الأهالي الحيوي في المساهمة بتنمية المناطق الجبلية عامة ومحافظة الداير خاصة، راجيًا العون والتوفيق للجميع.